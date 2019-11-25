القاضي عويدات باشر بالتحقيق بالإشكالات التي وقعت أمس عند جسر الرينغ

باشرت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، في الإشكالات التي وقعت منتصف ليل أمس، في منطقة ​جسر الرينغ​، ونتج عنها إصابة عدد كبير من العسكريين وال​مدنيين​ وتحطيم سيارات ومحال تجارية في ​شارع مونو​ والاعتداء على الآمنين وترويعهم.

وكلف عويدات مفرزة ​بيروت​ القضائية وفصيلة ​وسط بيروت​، الاستماع إلى إفادات المصابين من عسكريين ومدنيين، سواء الذين لا يزالون في ​المستشفيات​ أو الذين غادروها بعد تلقي العلاجات، كما طلب ضبط كاميرات المراقبة المثبتة في المباني المحيطة بمكان الإشكالات للاطلاع عليها وتحديد هويات المعتدين وتوقيفهم.