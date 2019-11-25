نعيم قاسم: لا يمكن الخضوع في تشكيل الحكومة للشروط الأميركية

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" ​الشيخ نعيم قاسم​ هلال استقباله وفداً من اللقاء الوحدوي الاسلامي أن "​تشكيل الحكومة​ هو القاسم المشترك بين الجميع على المستوى الشعبي والقوى السياسية ليبدأ الاصلاح ومعالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل تشكيلها لا يمكن الخضوع للشروط الأميركية، ولا يمكن استخدامها رافعة لخيارات سياسية مقابل أخرى، فالمطلوب أن تكون حكومة الانقاذ التي توقف التدهور المالي والاقتصادي، وتشرع لعمل إصلاحي واسع مترافقاً مع مواجهة ​الفساد​ وتمنع الاستغلال السياسي الخارجي لآلام الناس ومعاناتهم".

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