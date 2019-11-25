اخبار العالم

لازاريني أكد موقف الامم المتحدة لجهة ضرورة تشكيل حكومة لوضع حد للتدهور الاقتصادي والمالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​، المنسق العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ​فيليب لازاريني​، حيث تم البحث في الاوضاع العامة في ​لبنان​ في ضوء التطورات السياسية القائمة على الساحة الداخلية و​الحراك الشعبي​ المتواصل منذ اربعين يوما".

واكد لازاريني "موقف ​الامم المتحدة​ لجهة ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لوضع حد للتدهور الاقتصادي والمالي اللذين يرزح تحته لبنان".

كما تناول البحث موضوع ​النازحين السوريين​ وعملية التنسيق بين مفوضية الامم المتحدة "UNHCR" و​الامن العام اللبناني​ للنازحين الراغبين بالعودة طوعيا الى ​سوريا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لازاريني أكد موقف الامم المتحدة لجهة ضرورة تشكيل حكومة لوضع حد للتدهور الاقتصادي والمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا