لازاريني أكد موقف الامم المتحدة لجهة ضرورة تشكيل حكومة لوضع حد للتدهور الاقتصادي والمالي

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، المنسق العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فيليب لازاريني، حيث تم البحث في الاوضاع العامة في لبنان في ضوء التطورات السياسية القائمة على الساحة الداخلية والحراك الشعبي المتواصل منذ اربعين يوما".
واكد لازاريني "موقف الامم المتحدة لجهة ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لوضع حد للتدهور الاقتصادي والمالي اللذين يرزح تحته لبنان".
كما تناول البحث موضوع النازحين السوريين وعملية التنسيق بين مفوضية الامم المتحدة "UNHCR" والامن العام اللبناني للنازحين الراغبين بالعودة طوعيا الى سوريا.
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