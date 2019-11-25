لازاريني أكد موقف الامم المتحدة لجهة ضرورة تشكيل حكومة لوضع حد للتدهور الاقتصادي والمالي

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​، المنسق العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ​فيليب لازاريني​، حيث تم البحث في الاوضاع العامة في ​لبنان​ في ضوء التطورات السياسية القائمة على الساحة الداخلية و​الحراك الشعبي​ المتواصل منذ اربعين يوما".

واكد لازاريني "موقف ​الامم المتحدة​ لجهة ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لوضع حد للتدهور الاقتصادي والمالي اللذين يرزح تحته لبنان".

كما تناول البحث موضوع ​النازحين السوريين​ وعملية التنسيق بين مفوضية الامم المتحدة "UNHCR" و​الامن العام اللبناني​ للنازحين الراغبين بالعودة طوعيا الى ​سوريا​.