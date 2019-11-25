متظاهرون يجتاحون معسكرًا أمميًا في شرق الكونغو الديموقراطية









اسماء السيد - بيني: اجتاح عشرات المتظاهرين وأحرقوا الاثنين جزءا من معسكر للأمم المتحدة في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، احتجاجا على المجازر التي يتعرّضون لها وتنسب إلى المجموعة المسلحة "القوات الديموقراطية المتحالفة".

قال صحافي من وكالة فرانس برس في المكان إن دخانا اسود يتصاعد من هذا المعسكر الذي تصطف بالقرب منه حاويات تحمل شعار الأمم المتحدة.

وكان ناطق باسم جيش الكونغو الديموقراطية اعلن مقتل ثمانية مدنيين ليل الأحد الإثنين في بيني في شرق البلاد في مجزرة جديدة نسبت إلى مسلحي "القوات الديموقراطية المتحالفة"، واحتج عليها السكان بإحراق جزء من مبنى بلدية هذه المدينة الكبيرة.

يدين السكان منذ أيام امتناع الجيش الكونغولي وقوات الأمم المتحدة الموجودة في إقليم شمال كيفو حيث تقع المدينة، عن التحرك في مواجهة المجازر التي ترتكبها القوات الديموقراطية المتحالفة.

