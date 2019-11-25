إقالة وزير البحرية الأمريكي بسبب أسلوب تعامله مع قضية ضابط بقوة النخبة

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من فيل ستيوارت
واشنطن (رويترز) - أقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وزير البحرية ريتشارد سبنسر يوم الأحد بسبب أسلوب تعامله مع قضية ضابط بقوات النخبة البحرية أُدين بسوء سلوك في ساحة القتال بالعراق وحظي في وقت لاحق بدعم الرئيس دونالد ترامب.
وقرر إسبر أيضا احتفاظ الضابط موضع القضية وهو قائد العمليات الخاصة إدوارد جالاجر برتبته التي تؤهله للانضمام لقوات النخبة منهيا بشكل فعلي جهود البحرية لإخضاعه لتحقيق قد يخرجه من تلك القوات.
وأثنى ترامب، الذي عارض علنا خفض رتبة جالاجر، على الإجراءات الأخيرة.
وقال ترامب على تويتر "سيتقاعد إدي (إدوارد) في سلام بكل أوسمته التي حصل عليها".
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من Dar AlAkhbar
وكان الوزير المقال أشار قبل أيام إلى شقاق محتمل مع ترامب حين قال لرويترز أنه ينبغي إخضاع جالاجر للتحقيق.
وكانت هيئة محلفين عسكرية أدانت جالاجر في يوليو تموز بقتل مقاتل أسير وجريح من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بطعنه في عنقه لكنها برأت ساحته من التقاط صورة له مع جثته بشكل غير قانوني. وتسبب ذلك في خفض رتبته.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني إن ترامب أعاد رتبة جالاجر وأصدر عفوا عن ضابطين اتهما بجرائم حرب في أفغانستان.
وقال ترامب إنه سيرشح السفير الأمريكي بالنرويج كينيث بريثويت وزيرا للبحرية خلفا لسبنسر.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)
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