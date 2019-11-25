تحذير.. ملف تجسسي يقتحم واتساب وهذه طريقة علاج الثغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه موقع فيسبوك، تحذيرا إلى مستخدمي تطبيق "واتساب"، لحماية أنفسهم من اختراق أمني يهدد بكشف بياناتهم الخاصة على هواتفهم.

ويخترق قراصنة الإنترنت الهاتف من خلال إرسال مقاطع فيديو خبيثة على شكل ملفات، ضمن محادثة واتساب من أرقام مجهولة. ويبدو الملف الخبيث عاديا، فإذا قام المستقبل بفتح الملف، تبدأ عملية الاختراق، والوصول إلى جميع محتويات الهاتف.

البرنامج التجسسي الذي ينفذ الاختراق معروف باسم "بيجاسوس"، نسبة إلى الحصان الأسطوري الطائر.

ونصح خبراء مستخدمي واتساب بترقية التطبيق إلى التحديث الأخير الذي يحمل رقم 2.19.274، بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد. أما مستخدمو آيفون فعليهم التحديث إلى نسخة 2.19.100.