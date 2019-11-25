مصدر بالنيابة الإدارية عن أزمة "تغيير مسميات القرى": الأمر قيد البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال مصدر بالنيابة الإدارية، إن الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، مازالت تبحث الردّ على ما أثير بشأن طلب فرع النيابة الإدارية في بلقاس من المحافظة تغيير مسميات بعض القرى والكفور لأنها لها "دلالات منافية للأخلاق والآداب العامة".

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن الهيئة مازالت تفحص الأمر وستصدر بيانًا للرد عليه.

وكانت النيابة الإدارية في بلقاس وجهت خطابًا رسميًا لسكرتير عام محافظة الدقهلية جاء فيه "نرسل لسيادتكم مذكرة النيابة الإدارية بشأن وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة، بالمخالفة للقانون"، مطالبة بتغييرها.

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وردّ الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية على الطلب في تصريحات صحفية قائلًا إن الطلب الصادر من النيابة الإدارية بتغيير مسميات بعض القرى والكفور "ليس من اختصاصها".

وقال "جاد" في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد أمس الأحد، إنه استجاب لمطالب أهالي قرية "أبو عرصة" بمركز بلقاس بتغيير اسم القرية إلى بلقاس أول، وذلك بعد تقدم 175 من الأهالي بطلب إلى المحافظة بتغيير الاسم مع تزكية من عضو مجلس النواب عن بلقاس.

وأكد المحافظ أن طلب تغيير مسميات القرى والكفور يجب أن يصدر من الأهالي.