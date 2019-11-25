بسبب "لأ يا معالي الباشا".. نائب وزير التعليم يحيل معلمتين للتحقيق ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، قرارًا بإحالة معلمتين في مدرسة الرحبة الإعدادية في محافظة بني سويف إلى التحقيق، وذلك عقب ردودهما عليه بعدما استفسر عن سبب غياب الطلاب الذي لاحظه خلال زيارته للمدرسة.

تفاصيل الواقعة بدأت بزيارة تفقدية قام بها نائب الوزير إلى مدرسة الرحبة الإعدادية ببني سويف، على هامش زيارته للمحافظة، وتلاحظ له عدم تواجد طلاب الشهادة الاعدادية داخل المدرسة.

واستفسر نائب وزير التعليم عن السبب وراء تلك الظاهرة، فأسرعت أخصائية المسرح بالإجابة "هم اللي بيغيبوا، نعمل إيه؟"، في حين ردت زميلتها، معلمة الرسم: "لأ يا معالي الباشا.. الطلاب بييجوا".

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وعقب ذلك أمر نائب الوزير بإيقاف المعلمتين عن العمل، وإحالتهما للتحقيق، على خلفية ما حدث خلال الزيارة التي شهدت حضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم.

وعقب جولته التفقدية التقى نائب الوزير بعدد من المعلمين في قاعة مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وذلك لمناقشة شكواهم والمشكلات المتعلقة بالعمل.

وتناول اللقاء مناقشة البحث عن حلول لظاهرة العجز في عدد المعلمين والإداريين والعمال بالمدارس، والحساب الموحد للمصروفات المدرسية بمكاتب البريد، الذي أدى إلى عجز في موازنة المدارس والأنشطة.

كما ناقش اللقاء مرتبات المعلمين والمكافآت التي يتم صرفها على حساب الراتب الأساسي لعام 2014 وليس لعام 2019.