زغاريد في البنك المركزي بعد التجديد لطارق عامر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

استقبل العاملون في البنك المركزي، قرار التجديد لطارق عامر كمحافظ للبنك المركزي، بحفاوة بالغة، وهنئوه في مكتبه، وسط أصوات الزغاريد.

وكان الخليج 365 نشر في وقت سابق اليوم، خبر تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، لمدة ثانية مدتها 4 سنوات.

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ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.