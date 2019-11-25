الإمارات : الإعلان الأمريكي بشأن مشروعية المستوطنات الإسرائيلية يخالف الإجماع الدولي

اكدت دولة الامارات العربية المتحدة ان الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو والذي ينص على اعتبار المستوطنات الاسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي تطور خطير ويشكل مخالفة صريحة للاجماع الدولي حول القضية الفلسطينية وما نصت عليه القرارات والقوانين الدولية ابتداء من القرار 252 الصادر عام 1978 وانتهاء بقرار مجلس الامن 2334 لعام2016 والذي اكد علي عدم مشروعية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة زكي انور نسيبه وزير الدولة الاماراتي في افتتاح الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث موقف الادارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

كما اكد نسيبه أن هذا الاعلان بلاشك يقوض الجهود الدولية لحل الصراع العربي الاسرائيلي ويعرقل مساعي انعاش مسار عملية السلام.

وشدد على ان هذه الخطوات والقرارات الاحادية من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في 54 قرارا صادرا عن مجلس الامن الدولي منذالعام 1967 وتعمل على تأجيج مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان الامر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والارهاب في المنطقة.

وأكد موقف دولة الامارات الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل الى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية مبنى علي حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة علي حدود العام1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات

الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومباديء مؤتمر مدريد.وقال إن التطورات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية تحتم على المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وفقا لاحكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لانهاء كافة الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ورفض الاجراءات المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الاراضي العربية والفلسطينية مع حماية وصون حقوق الشعب الفلسطيني.ودعا جامعة الدول العربية لمواصلة دورها المحوري الهام في دفع جهود حل القضية الفلسطينية من خلال الاستمرار في دعم هذه القضية في المحافل الاقليمية والدولية والتحرك نحو ابطال ايه اجراءات مستقبلية او محاولة فرض امر واقع تؤثر على سير عملية السلام وتقوض فرص احلال السلام العادل والدائم والشامل المنشود.واعرب عن تطلعه ان يسفر الاجتماع عن خطوات عملية في اطار العمل العربي المشترك تساهم في دفع حل القضية الفلسطينية قدما ومواجهة اية تحركات تعرقل هذا المسعى بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وكافة الشعوب العربية.