السودان يطلب دعمًا دوليًا لإعادة تأهيل مناطق عودة النازحين

أكد والي ولاية شمال دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي "أنه طلب من وفد من المفوضية السامية لشئون اللاجئين، التعاون مع حكومة الولاية لتنفيذ مشروع كبير، بدعم من المجتمع الدولي، يتم من خلاله إعادة تأهيل مناطق وقرى العودة الطوعية للنازحين واللاجئين عبر إقامة مبان ثابتة وتزويدها بخدمات المياه النقية، وتوفير منشآت صحية وتعليمية، حتى تكون العودة جاذبة ونهائية".

وبحث والي ولاية شمال دارفور مع وفد المفوضية السامية لشئون الللاجئين، برئاسة مساعد المفوض السامي للعمليات جورج اوكيه، سبل تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين واللاجئين العائدين، الذين يرغبون في العودة إلى مناطقهم بالولاية.

وقال والي شمال دارفور، في مؤتمر

صحفي مشترك مع مساعد المفوض السامي لشئون الللاجئين، "إن أعداد اللاجئين السودانيين الذين لايزالون يقيمون بالمعسكرات في دولة تشاد تبلغ 350 ألف لاجئ، إلى جانب وجود أكثر من 600 ألف نازح داخلي، يرغبون جميعا في العودة الطوعية النهائية بعد تهيئة تلك المناطق".وأشار إلى أن شمال دارفور تستضيف أكثر من 35 ألف لاجئ قدموا من دولة جنوب السودان، وتوفر لهم الخدمات الأساسية، موضحا أنه عرض على الوفد الأوضاع السياسية والأمنية بالولاية، إلى جانب الجهود التي تبذلها حكومته من أجل معالجة قضايا النزاع حول الأرض، وذلك بتحقيق المصالحات المجتمعية وتعزيز السلام الاجتماعي.



ودعا المفوضية إلى دعم تلك الجهود حتى تحقق أهدافها، مطالبا المفوضية بتوفير الدعم اللوجستي والفني الذي يُمكن شرطة الولاية من إكمال إعادة انتشارها بالمحليات، خاصة في مناطق العودة الطوعية.. معربا عن أمله في أن تتم ترجمة نتائج هذا اللقاء إلى برامج عمل ملموسة تعود بالنفع المباشر على النازحين واللاجئين، وتمكنهم من الاستقرار بصفة نهائية لتتم تسوية هذا الملف نهائيا.



ومن جانبه، قال مساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين "إن زيارته لشمال دارفور جاءت بغرض الوقوف على أحوال الأعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين، الذين تضمهم الولاية".. مشيرا إلى أنه اتفق مع والى الولاية في اجتماع اليوم على استمرار التنسيق والتعاون مع الحكومة من أجل تنفيذ مشروع متكامل يتم من خلاله الاستجابة لمختلف متطلبات اللاجئين والنازحين العائدين إلى الولاية.