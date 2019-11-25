طالب المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات بالعمل لتحقيق انتخابات رئاسية نظيفة وتحدد مصير الجزائر للخروج من الأزمة الحالية.
وقال بن فليس في تجمع انتخابي له اليوم الاثنين ، إن "الاستحقاق الرئاسي المقبل يتعلق بتحديد مصير الجزائر للخروج من الأزمة، مؤكدا أنه فضلشخصيا أن يكون في قلب المعركة من أجل إقناع الشعب بأن لا مخرج للجزائر الا بعمل أبنائها والتضحية من أجلها " .
من أجل تحقيق المواطنة والسيادة .
وأضاف أن "الأزمة التي تعيشها الجزائر تتعلق بالشرعية، داعيا إلى جمع الجزائريين على انتخابات نزيهة ونظيفة
وجدد بن فليس بدراسة ملفات تحسين القدرة الشرائية والدعم بالتشاور مع مختلف الشركاء في حال فوزه في الرئاسيات، رافضا إعطاء وعود غير واقعية للجزائريين.
وقال إن برنامجه الانتخابي يهدف في شقه المتعلق بالسياسة الخارجية، إلى تأسيس دبلوماسية مبنية على قيم السلم والحوار وتهدئة الأوضاع في دول الجوار وعدم الاصطدام معها مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشح الرئاسي الجزائري بن فليس يدعو للعمل من أجل انتخابات رئاسية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.