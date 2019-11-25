رصد 37 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (7) واللاذقية (8) وحلب (6) وحماة (3).
وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين أنهتم رصد 13 انتهاكا آخرا للهدنة في محافظتي حماة (5) واللاذقية (8).
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 500 سلةغذائية بوزن إجمالي بلغ 2.45 طن إلى سكان بلدة عالقين بريف درعا، بالإضافة إلى إقامة فعالية تعليمية إنسانية تحت عنوان: "من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا"؛ تم من خلالها توزيع 400 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.94 طن.
وأوضح البيان أنه تم بشكل عام تنفيذ 2255 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3749.64 طن .
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