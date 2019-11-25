ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقي الجزائر

ألقت القوات الجزائرية القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سطيف شمال شرقي البلاد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية . قال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات؛ أوقفت قوات الجيش أمس بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني (الشرطة) بسطيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود بولاية تلمسان (شمال غرب) ضبطت 152 كيلو جراما من المخدرات، فيما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار (جنوب غرب) وعين أميناس (جنوب شرق). "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات؛ أوقفت قوات الجيش أمس بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني (الشرطة) بسطيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية".وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود بولاية تلمسان (شمال غرب) ضبطت 152 كيلو جراما من المخدرات، فيما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار (جنوب غرب) وعين أميناس (جنوب شرق).

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