سوريا تسيطر على 3 قرى جديدة في ريف إدلب

واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها ضد التنظيمات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأحكمت سيطرتها على قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل، ومزارع المشيرفة ، حسبما ذكرت وكالة "سانا" . ، حسبما ذكرت وكالة "سانا" . وذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به في قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل، ومزارع المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي. الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به في قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل، ومزارع المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وأشارت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن القضاء على آخر تجمعات المسلحين هناك فيما تتم ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية الفارة بمختلف أنواع الأسلحة. أضافت أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية قبل تقدمها واشتباكها مع التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت "النصرة".

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