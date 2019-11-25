تسمم عشرات الأطفال جراء تسرب غاز في مدرسة بروسيا

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين أن العشرات من الأطفال تسمموا بسبب تسرب غاز طبيعي وذلك في مدرسة بوسط روسيا.

ويعتقد أن التسرب وقع في منشآه توزيع على بعد نحو 5ر1 كيلومتر من المدرسة في بلدة فاد، التي تقع على بعد 400 كيلومتر شرق موسكو.

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وجرى نقل أكثر من 40 من طلاب المدرسة وشخص بالغ للمستشفى. وقد وردت معلومات متضاربة حول عدد المصابين. ولم يسفر التسرب عن وقوع قتلى.