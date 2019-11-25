كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث: بريطانيا لا ترغب في وقف تشكيل لجنة أوروبية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن بريطانيا لا ترغب في وقف تشكيل لجنة أوروبية جديدة، مكررًا الموقف بأن لندن لن ترشح مفوضًا جديدًا خلال الانتخابات.

وقال المتحدث: "لقد أوضحنا موقفنا من الاتحاد الأوروبي في مناسبات متعددة بما في ذلك في رسالتنا الأولية ... المملكة المتحدة لا تنوي أو ترغب في إيقاف الاتحاد الأوروبي من المضي في تشكيل لجنة جديدة في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء السابق توني بلير اليوم الاثنين، إن بريطانيا تشهد حالة من الفوضى، محذرا من عدم احقية ايا من حزب العمال او حزب المحافظين، بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، للفوز في انتخابات 12 ديسمبر.

وصرح بلير لوكالة رويترز "نحن في حالة من الفوضى.. إن ازدهار الاقتصاد العالمي جعلنا نسير على قدم وساق حتى الآن، ولكن في حالة تعثر ذلك، سنكون في ورطة كبيرة".

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دعا بلير، الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، مرارًا وتكرارًا إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستخدم خطابه للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ على قرار المغادرة، قائلًا إن ذلك سيحتاج إلى أن يتبعه انتخابات عامة أخرى.

تجري بريطانيا انتخابات قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر لأن البرلمان قد وصل إلى طريق مسدود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصبح غير قادر على الاتفاق على اتباع الطريق الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ولا يزال البعض يدعون إلى عكس القرار.

يقدم تصويت 12 ديسمبر خيارًا صارخًا بين دولة يديرها اشتراكيون تحت قيادة حزب العمال، والتي تقدم استفتاءً ثانيًا حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، والمحافظين، الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير.

وقال بلير، الذي أدار حكومة مركزية مؤيدة لقطاع الأعمال، إن زعيم الحزب الحالي جيريمي كوربين يعد بثورة، مضيفا ان "مشكلة الثورات ليست أبدًا كيف تبدأ ولكن كيف تنتهي".