الرجاء يطوي صفحة “الديربي” ويدشن تحضيراته لدوري الأبطال وموقعة الترجي

أنهى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، أول حصة تدريبية له استعدادا لمباراة الترجي التونسي القادمة، يوم السبت المقبل، في إطار أول مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع بينهما بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان جمال السلامي، مدرب الفريق الأخضر، قد منح لاعبيه يوم أمس الأحد راحة، بعد المباراة التاريخية التي خاضها السبت، أمام غريمه التقليدي الوداد، والتي حققها فيها “ريمونتادا “تاريخية، وتأهل مهم لدور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ولم تعرف هذه الحصة مشاركة جميع العناصر، بل فقط اللاعبين الذين لم يشاركوا أساسيين في “الديربي”، من أجل الرفع من إيقاعهم البدني، فيما تم منح اللاعبين الأساسيين يوم راحة إضافي.

ويسعى السلامي، إلى استرجاع الطراوة البدنية للفريق الأخضر، بعد المجهودات الكبيرة التي بدلوها في مباراة “ديربي العرب”، التي خاضوها بإيقاع عالي جدا، طيلة 90 دقيقة من اللقاء.

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تحدي آخر ينتظر مدرب الفريق الأخضر في هذه المباراة، هو إخراج اللاعبين من نشوة هذه المباراة، والفرحة الكبيرة التي مازالت تملؤ نفوسهم، من أجل التركيز التام والكامل على لقاء الترجي التونسي، الذي يكتسي أهمية كبيرة أيضا لا تختلف عن قيمة “الديربي” العربي.

وبخصوص عيادة الفريق الرجاوي، وحسب مصادر مقربة من الفريق، فإن جميع عناصر الرجاء جاهزة لهذه المباراة ولا تعاني من أية إصابة.

وفي السياق ذاته، يتجه الرجاء إلى تنظيم مباراة ودية، بحر الأسبوع الجاري، استعدادا للترجي، ويعتبر فريق أولمبيك خريبكة هو المرشح فوق العادة من أجل مواجهة الرجاء في هذا الموعد الودي، ولم يتم الحسم في المباراة بعد.

جدير ذكره، أن الرجاء يمثل الكرة المغربية في عصبة الأبطال الإفريقية، إلى جانب غريمه وجاره الوداد، وسينافس في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من الترجي التونسي، شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.