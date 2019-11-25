وسط تلويحه بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا .. اسطنبول تنتظر العلمي هذا الأسبوع

وسط تلويح مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي بإلغاء اتفاقيات التبادل الحر، المضرة بالإقتصاد المغربي، وتسريب أخبار عن أن العلمي كان يقصد تركيا بتصريحاته أمام البرلمان، ينتظر أن يحل العلمي باسطنبول خلال الأسبوع الجاري.

وتنظم اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”دورتها الـ35، يومي 27 و28 نونبر الجاري بإسطنبول، وذلك بمشاركة المغرب، الذي يمثله وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي.

وتناقش الدورة، التي افتتحت اليوم الاثنين، باجتماع تحضيري على مستوى كبار المسؤولين، عدة مواضيع من بينها، سبل تحسين أنظمة إدارة المخاطر الجمركية في دول منظمة التعاون الاسلامي، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة في البلدان الاسلامية، وإمكانات تقوية الشراكة التجارية والاقتصادية بين بلدان المنظمة، والتجارة البينية، ودور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وهو الاجتماع الذي مثل فيه المغرب عبد الواحد رحال، مدير عام التجارة.

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وينتظر أن يقدم لعلمي، خلال هذه الدورة، عرضا حول تجربة المغرب في مجال تعزيز النظم الغذائية المستدامة من خلال السياسات الوطنية ذات الصلة بالصناعات الغذائية، ومبادرات التعاون المتخذة على المستوى الدولي، ولاسيما إطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف الزراعي، التي تهدف إلى الحد من تأثير التغير المناخ على الزراعة الإفريقية.

وكان العلمي قد أعلن قبل أيام عن قيام وزارته بتقييم اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب وعدة دول، ومن المحتمل إلغاء الاتفاقيات المضرة بالإقتصاد المغربي.وبين أن القرار ستتخذه الوزارة عقب إنجاز دراسة تخص الإتفاقيات التجارية، وذلك ردا على سؤال لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.

تلويح العلمي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، كان قد سبقه إلغاء الإعفاء الضريبي على المنسوجات التركية، وهو القرار الذي اتخذته وزارة العلمي قبل أزيد من سنة، بحجة حماية قطاع النسيج الوطني من المنافسة التركية.