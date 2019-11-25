رأفت وسلمى رشيد وأمير وأحمد شوقي وبلمير يغنون للطفولة-فيديو

أصدر الفنانون؛ لطيفة رأفت، وإيهاب أمير، وأحمد شوقي ورجاء بلمير، وسلمى رشيد، أمس الأحد، “كليبا” جديدا بعنوان “الأطفال نعمة”، أشرف عليه المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة لالة مريم.

ووجه المرصد دعوة إلى الفنانين المذكورين، من أجل المشاركة في عمل حول الطفولة، عرض لأول مرة ضمن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في مدينة مراكش في جلسته الرسمية.

وصور الكليب في مدينة طنجة، تحت إشراف المخرج حسن الكورفطي، فيما كتب كلمات الأغنية سمير مجاري، ولحنها رضوان الديري، أما التوزيع فأشرف عليه رشيد محمد علي.

وتغنى الفنانون بالطفولة، والدور الذي يؤديه الصغار في حياة الكبار، إضافة إلى كونهم جيل المستقبل، في إشارة إلى أنهم يحتاجون إلى الظروف المواتية لينشؤوا فيها، ويتمكنوا من بلوغ أعلى المراتب.