بالصور والتفاصيل.. الشرطة العسكرية تسقط طائرة مسيرة مفخخة في المخا

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أسقطت الشرطة العسكرية بالساحل الغربي طائرة مسيرة مفخخة في سماء مدينة المخا، أطلقتها مليشيات الحوثي وكانت تستهدف مستشفى أطباء بلا حدود في المدينة مساء أمس الأحد.



وقال قائد الشرطة العسكرية في الساحل الغربي العقيد بسام الحرق ، إن جنود الشرطة العسكرية تمكنوا من رصد الطائرة ، وأطلقوا عليها النار وأسقطوها على بعد 200 متر، من مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا.

وأضاف الحرق أن الطائرة الحوثية المفخخة تم إسقاطها بسلاح الدوشكا، وتم العثور عليها سليمة دون أن تنفجر ، فيما تم استدعاء فريق من خبراء المتفجرات لتفكيكها.

من جانبهم، أفاد خبراء المتفجرات في العمليات المشتركة أن الطائرة المفخخة التي تم إسقاطها وتفكيكها كانت تحتوي على عبوة بمواد متفجرة يبلغ وزنها حوالي 10 كجم ، ومزودة بجهاز تحكم ..

وأضافوا أن المواد المتفجرة عبارة عن مادة TNT شديدة الإنفجار وما يقارب ألف من حبيبات البيرنجات.

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وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا بطائرة مسيرة مفخخة قبل ثلاثة أسابيع ، وخلفت أضراراً جسيمة بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي تمكنت خلال اليومين الماضيين من إعتراض صواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي وأسقطت طائرات مفخخة كانت جميعها تستهدف مدينة المخا المكتضة بالسكان.