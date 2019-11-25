شكرا لقرائتكم خبر عن معلمو كرواتيا يحتجون للمطالبة بتحسين الأجور والان نبدء بالتفاصيل

احتشد آلاف المعلمين من جميع أنحاء كرواتيا في زغرب، اليوم الاثنين، ووعدوا بمواصلة الإضراب، حتى تلبي الحكومة مطالبهم بتحسين الأجور.

وقد سافر الكثير من المتظاهرين، الذين يقدر عددهم بـ 20 ألف، إلى العاصمة في صفوف من الحافلات.

وقام المعلمون بإضراب يؤثر على المدارس في مناطق مختلفة بالتناوب، في العاشر من أكتوبر الماضي، بعدما رفضت حكومة رئيس الوزراء أندريه بلنكوفيتش، الزيادة المطلوبة بنسبة 6 بالمئة.