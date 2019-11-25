شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. سائق شاحنة المهاجرين القتلى يعترف بذنبه والان نبدء بالتفاصيل

أقر سائق شاحنة بريطاني متهم بقتل 39 فيتناميا عُثر على جثثهم في شاحنة قرب لندن الشهر الماضي بذنبه في التآمر للمساعدة في هجرة غير شرعية اليوم الاثنين.

ومثل موريس روبنسون (25 عاما) وهو من أيرلندا الشمالية أمام محكمة عبر دوائر تلفزيونية مغلقة من سجن بيلمارش في شرق لندن ولم يطلب منه الإقرار بالذنب في 41 اتهاما آخرين منها 39 اتهاما بالقتل.

ولم يتحدد موعد المحاكمة ومن المقرر أن يمثل روبنسون مرة أخرى أمام المحكمة يوم 13 ديسمبر.

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وعُثر على الجثث في 23 أكتوبر وبينها ثماني جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التيمز.

وألقى اكتشاف الجثث الضوء على تجارة البشر التي تجلب الفقراء من دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر رحلة خطرة، وغالبا بعد دفع مبالغ باهظة لعصابات التهريب، إلى غرب أوروبا.

وكان أغلب الضحايا الذين عُثر على جثثهم في الشاحنة من إقليمي نيه آن وها تينه في شمال وسط فيتنام حيث يدفع نقص الوظائف وعوامل أخرى الناس إلى الهجرة.