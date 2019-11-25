شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تهدم جسور وطرق في روما والان نبدء بالتفاصيل

انهار جسر للسيارات وتوفي شخص واحد وتم إجلاء مئات الأشخاص في إيطاليا بعد أن شهدت عطلة نهاية الأسبوع هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد.

وقال ألبرتو سيريو، رئيس إقليم بيدمون الشمالي، إن هناك "نحو 130 عملية إغلاق للطرق، ومنطقة مصابة بحالة شلل كامل، وأكثر من 550 شخص تم إجلاؤهم و600 شخص معزولين"،وذلك في مقابلة مع تلفزيون "La7" اليوم الاثنين.

ووقعت أكثر الحوادث الدرامية أمس الأحد، مع انهيار أجزاء من طرق السيارات في بيدمون وإقليم ليجوريا المجاور له. وفي كلتا الحالتين، لم يصب أحد.

وفي ليجوريا، بالقرب من مدينة سافونا، انهار جسر بسبب انهيار طيني، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع "A6" المتجه إلى تورينو عاصمة بيدمون.