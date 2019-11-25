شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل حالة الإصابة الـ 8 بشلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
سجلت الفلبين ثامن حالة إصابة بشلل الأطفال اليوم الاثنين، حيث حثت السلطات الآباء بالتأكيد من خضوع أبنائهم للتطعيم ضد المرض المعدي.
وقالت وزارة الصحة إن المريض الأخير هو طفلة / 9 أعوام/ من إقليم باسيلان بجنوب البلاد، على بعد 900 كيلومتر جنوب مانيلا.
وكانت الفلبين قد أعلنت خلو البلاد من مرض شلل الأطفال منذ 19 عاما، ولكن في 19 سبتمبر الماضي، أعلنت أن طفلة / 3 أعوام/ من إقليم لاناو ديل سور بجنوب البلاد أصيبت بالمرض، الذي يمكن أن يسبب الشلل.
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