صحفي ألماني تحاكمه أنقرة: النظام التركي خليط من العصابات والتجار

قال الصحفي الألماني الذي يحاكم في تركيا بدعوى الترويج للإرهاب، دينيس يوجيل، إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان نموذج للنظام الاستبدادي، مؤكداً أنه يضم خليط من رجال العصابات والتجار.

وأضاف يوجيل: "نظام أردوغان يعد نموذجا للاستبداد السياسي، الذي يصف خصومه دائما بالعملاء والإرهابيين"، بحسب تصريحات صحفية منسوبة له ونشرت الإثنين.

وتابع الصحفي الألماني: "كل القرارات تُصنع على طاولة أردوغان، ولا يفعل رجاله أي شيء دون موافقته".



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ومضى في تصريحاته، قائلا: "خلال اعتقالي، هدد الرئيس التركي بعدم الإفراج عني طالما كان هو على رأس السلطة، وهذه العبارة كانت مخيفة للغاية بالنسبة لزوجتي وزملائي".

وذكر: "ولكني رأيتها في سياقها الطبيعي.. لقد كان الأمر مجرد مساومة أراد أردوغان الخروج منها بمكاسب من الحكومة الألمانية".





واستطرد قائلا: "هكذا يتصرف رجال العصابات، ونظام أردوغان خليط من رجال العصابات والتجار".

وقضى يوجيل، مراسل صحيفة دي فيلت الألمانية السابق في أنقرة، عاما في السجن بتركيا بتهم الترويج للإرهاب، قبل أن يتم الإفراج عنه في فبراير/شباط 2018 بضغوط ألمانية، وأعادته لبرلين، رغم استمرار محاكمته في أنقرة غيابيا حتى اليوم.