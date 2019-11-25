قرقاش: السياسة الخارجية للإمارات عبّرت عن نجاحنا الداخلي

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الإثنين، إن السياسة الخارجية لبلاده عبّرت عن نجاحها الداخلي.

وأضاف قرقاش في كلمته خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019: "نجاح السياسة الخارجية مرهون أساسا بمسارنا الداخلي التنموي".

وأضاف: "عام 2019 كان ناجحا بالنسبة للإمارات وأذكر على سبيل المثال زيارة البابا فرنسيس (فبراير/شباط) وإرسال أول رائد فضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية (سبتمبر/أيلول)".

وجدد الدكتور قرقاش التأكيد على سعي الإماراتيين إلى المستقبل بكل ثقة وتحت راية قيادة وطنية سديدة وطموحة.



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وانطلقت في أبوظبي، اليوم، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.



وتستعرض الاجتماعات السنوية مراحل تطبيق مئوية الإمارات 2071 وخطط وبرامج العمل الحكومية للسنوات الـ10 المقبلة التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية.

وتختتم الدورة الثالثة فعالياتها، غدا الثلاثاء، بحفل تكريم أوائل الإمارات من الشخصيات الوطنية التي عززت قيم التسامح ومسيرة الدولة بمبادراتها وأفكارها وعطائها الاستثنائي.

كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قد أشار إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ستبحث الخطط والتنسيق في السعي المشترك لتعزيز مسيرة الإنجاز والخير.