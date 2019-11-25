حكم أولي بإعدام 7 أشخاص أدينوا بالإرهاب في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية، الإثنين، بإعدام 7 أشخاص أدينوا بقتل شرطيين وتنفيذ عمليات إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أحكاما بإعدام 7 أشخاص، والسجن 15 عاما بحق 3، و10 سنوات لـ15، فيما برّأت 7 آخرين.

ويعد حكم اليوم أوليا قابلا للطعن عليه خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم.

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وترجع أحداث القضية إلى مايو/أيار 2016 عند تعرض سيارة شرطة من قسم شرطة حلوان (جنوب العاصمة) لهجوم أسفر عن مصرع ضابط و6 أمناء (رتبة أقل من ضابط).

وفي يناير/كانون الثاني 2017 انعقدت أولى جلسات المحاكمة، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أحالت المحكمة أوراق 7 متهمين في القضية للمفتي للحصول على رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وهو الحكم الذي أكدته المحكمة اليوم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الـ32 عدة تهم، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عمليات إرهابية، والقتل العمد لعدد من رجال الشرطة في عدد من العمليات الإرهابية.