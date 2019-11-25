عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كارثة.. الجارديان تكشف تفاصيل سرقة أكبر متاحف ألمانيا

الإثنين 25 نوفمبر 2019

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تفاصيل سرقة تحف وكنوز من متحف جرين فاولت في مدينة دريسدن في ألمانيا تصل قيمتها لأكثر من مليار يورو.



وقالت الصحيفة، إنه وفقًا للشرطة الألمانية فقد اقتحم اللصوص أحد أكبر المتاحف الذي يجمع الكنوز الفنية في أوروبا في مدينة درسدن الألمانية وسرقوا تحف تصل قيمتها إلى مليار يورو.

وتابعت أنه تم سرقة مئات المصنوعات اليدوية من المتحف، بعد أن أطلق اللصوص الرصاص على المتحف خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وفشل عمل أجهزة الإنذار الأمني.

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وأضافت أن عملية السطو على المتحف تعد الأكبر في تاريخ الفن في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن أشهر تحف "جرين فالوت"هي غرفة كنوز "أوغسطس"، التى لم يتبين حتى الآن ما إذا تم اقتحامها أم لا.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح الاثنين: "يمكننا أن نؤكد أنه قد حدث اقتحام في للمتحف وأن اللصوص فروا".

وقالت الصحيفة إن اللصوص استهدفوا مجموعة من المجوهرات في المتحف ودخلوا المبنى عبر نافذة صغيرة في الزاوية.

وتابعت أن المتحف يتكون من 10 غرف تتضمن 3 آلاف قطعة أثرية ومجوهرات، وغيرها من التحف، وتعرض المبنى لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية وتم ترميمه وإعادة افتتاحه في حفل دولي ضخم عام 2006، ويعد هذا المتحف نقطة جذب السياح للولاية منذ افتتاحه للمرة الأولى أمام الجمهور عام 1724.

تعد السرقة ثاني أكبر السرقات كبيرة في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، بعد سرقة عملة ذهبية عملاقة وزنها 100 كجم من عيار 24 قيراطًا من متحف Bode في برلين في عام 2017.