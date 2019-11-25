عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تشارك فى اجتماع مبادرة منع انتشار ونزع السلاح النووى باليابان

الإثنين 25 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

شاركت دولة الإمارات فى الاجتماع العاشر لمجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووى " الذى انعقد في مدينة "ناجويا" باليابان بوفد برئاسة الدكتور عبيد الكتبى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية.



ووفقا لما نُشر على وكالة الأنباء الاماراتية، يأتى الاجتماع - الذى يقام كل 5 سنوات - تمهيدا لمؤتمر مراجعة معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" المقرر انعقاده فى الربيع المقبل.

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وأشار البيان الختامى للاجتماع إلى الإنجازات الكبيرة لمعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" فى السنوات الـ 50 التى انقضت منذ دخولها حيز التنفيذ، وكان لها دور فعال فى الحد من الانتشار النووى.

ودعا البيان أطراف المعاهدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب المعاهدة، كما أكد أن مبادرة " منع انتشار ونزع السلاح النووى " ستواصل اتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم نحو مزيد من الشفافية للترسانات النووية، ودخول معاهدة حظر التجارب النووية الشامل حيز التنفيذ، والشروع فوراً في مفاوضات نحو معاهدات تحظر إنتاج المواد الانشطارية التى تستخدم لإنتاج أسلحة نووية.

وذكر البيان أن المبادرة ستقدم مجموعة من الاقتراحات للمساهمة في إنجاح مؤتمر معاهدة " عدم انتشار الأسلحة النووية ".

وتضم مجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" في عضويتها إلى جانب دولة الإمارت كل من أستراليا، وكندا، وتشيلي، وألمانيا، واليابان، والمكسيك، وهولندا، ونيجيريا، والفلبين، وبولندا، وتركيا.