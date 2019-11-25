شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب العراقى ينفى إرهابه العسكرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب العراقى، الفريق الأول الركن طالب شغاتى، صحة أنباء تحدثت عن "بدء الانقلاب العسكرى" واعتقال مسئولين فى المنطقة الخضراء التى تضم المجمع الحكومى. و وفقا لموقع "الحرة"، قال شغاتى، إن "الأخبار التى وردت على موقع إلكترونى ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب فى الفيس بوك" غير صحيحة. وأضاف، إن "جهاز مكافحة الاٍرهاب كان وما زال هو سُوَر الوطن وحامى للشعب للنظام السياسى الديمقراطى والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية". وقال وسائل إعلام وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعى، إن الحسابات الإلكترونية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت، الاثنين، للقرصنة.



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