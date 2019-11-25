عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت تشيد بجهود مصر في تقريب وجهة النظر بين الفلسطينيين

الإثنين 25 نوفمبر 2019

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أشاد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بالجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية نتج عنه تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.



وأعرب "الجار الله"، في كلمته خلال اجتماع جامعة الدول العربية اليوم الإثنين، عن إدانة بلاده الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدًا أن الإعلان الأمريكي الأخير بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية يعتبر مخالفًا لجميع القوانين الدولية.

وبدأت اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة العراق - الرئيس الحالي لمجلس الجامعة - وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، بناء على طلب دولة فلسطين التي ترأس وفدها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التطور "الخطير " لموقف الإدارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.