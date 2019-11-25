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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روبوتات روسية تنفذ أول عملية عسكرية تجريبية العام المقبل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
أعلن قائد القوات البرية بالجيش الروسي، أوليج ساليكوف، أنه تم الانتهاء هذا العام من اختبارات النماذج الأولية لمجمع روبوتات (كونجاس)، لافتا إلى أن العام القادم سيتم فيه تنفيذ العمليات العسكرية التجريبية الأولى لهذه الروبوتات؛ بهدف تقليل المشاركة البشرية قدر الإمكان في المهام القتالية لإنقاذ حياة الجنود.
يذكر أن مجمع (كونجاس) يتكون من مركز تحكم، وأربع منصات من فئات مختلفة الكتلة والأوزان؛ حيث يتضمن روبوتا صغير الحجم يمكن ارتداؤه بوزن 12 كجم وروبوتا متوسطا يصل وزنه إلى 200 كجم، وروبوتا ثقيلا متحركا يصل وزنه إلى 2 طن، بالإضافة إلى روبوت "ناريختا" ونسخة آلية من روبوتات "راكوشكا".
وكشف ساليكوف - في تصريحات لصحيفة (كراسنايا زفيزدا) الناطقة بلسان الجيش الروسي في عددها الصادر اليوم الاثنين - أنه في العام المقبل، سيبدأ العمل أيضا على تطوير مجمع روبوتات من الطبقة المتوسطة والثقيلة، وهما "شتورم - العاصفة" و"ساراتنيك - الرفيق".
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