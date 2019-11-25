مقتل 43 شخصاً فى كينيا.. والسبب "الأمطار"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 43 شخصا فى كينيا.. والسبب الأمطار

الإثنين 25 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كينيا إلى 43 قتيلًا، اليوم الإثنين؛ بسبب فيضانات وأمطار غزيرة ضربت غربي البلاد، منذ مطلع الأسبوع.



وقال جون لونيانغابو، حاكم إقليم ويست بوكوت (غرب) للصحفيين، إنه لا يزال هناك عدد غير محدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

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وأشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في نزوح آلاف الأشخاص.

ووجه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بنشر فرق إنقاذ من مختلف الوكالات الأمنية والإنسانية، بما في ذلك قوات الدفاع الكينية والشرطة الوطنية؛ للحد من الخسائر في الأرواح، حسب وسائل إعلام محلية.

ويوم السبت الماضي، نقلت صحيفة ”ديلي نيشن“ الكينية عن السلطات المحلية في مقاطعة ”ويست بوكوت“، مصرع 24 شخصًا من بينهم 7 أطفال؛ إثر الانهيارات الأرضية، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.