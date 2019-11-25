وزير الدفاع الأمريكي يقيل وزير البحرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الأحد، أن وزير الدفاع مارك اسبر طلب من وزير البحرية الأمريكية الاستقالة بعد مزاعم بأنه قدم اقتراحاً سرياً إلى البيت الأبيض لحل القضية المثيرة للجدل المتمثلة في اتهام عنصر بالقوات الخاصة بالبحرية بارتكاب جرائم حرب في العراق. وقال البنتاغون في بيان إن اسبر طلب من وزير البحرية ريتشارد سبنسر أن يتقدم باستقالته بسبب "افتقاره للصراحة" في التعامل مع قضية عنصر القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية إدوارد غالاغر. وتمت تبرئة غالاغر هذا العام من اتهامات بإطلاق النار على مدنيين، وقتل أسير من مقاتلي تنظيم "داعش"، والتهديد بقتل رفاقه خلال عملية انتشار عام .2017 لكنه أدين بتصوير نفسه مع جثة، في قضية شهدت التفاف العديد من أعضاء الحزب الجمهوري حول غالاغر. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي إنه لن يسمح للبحرية بتخفيض رتبة غالاغر بالقوات الخاصة، وهي واحدة من قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، بعد أن قالت البحرية إنها تراجع الأمر. وقال البيان إن الدعوة لاستقالة سبنسر، جاءت بعد أن علم البنتاغون أنه قدم اقتراحاً خاصاً إلى البيت الأبيض لإعادة رتبة غالاغر. وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن اقتراح سبنسر الخاص يتناقض مع تصريحاته العلنية وأن إسبر فقد "الثقة " به. وكان سبنسر قد اختلف مع ترامب علناً بشأن تعامله مع قضية غالاغر.

