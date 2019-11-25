الفلبين: إنقاذ بريطاني وزوجته بعد تبادل إطلاق النار مع أبوسياف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
تمكنت القوات الفلبينية اليوم الاثنين من إنقاذ بريطاني مختطف وزوجته الفلبينية بعد اشتباكات مع خاطفيهما المتطرفين الإسلاميين في جنوب البلاد، وفقاً لمسؤولين. ولم يصب الرهينتان، الان ارثر هيرونز وويلما باغليناوان هيرونز، في الاشتباكات التي وقعت في بلدة بارانغ في مقاطعة سولو على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا. وأجبر القتال الخاطفين على التخلي عن الزوجين أثناء فرارهم. وقال اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيغانا القائد العسكري في الإقليم: "كانت هناك معركة نارية متواصلة حتى ترك متشددو جماعة أبو سياف الزوجين"، مضيفاً "لم يعد بمقدورهم الاحتفاظ بالرهائن، فهربوا إلى اتجاهات مختلفة". وقال سوبيغانا إنه لم ترد تقارير عن خسائر في صفوف الجيش أو جماعة أبو سياف. وخطف الزوجان في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من منتجع يملكانه في بلدة توكوران بإقليم زامبوانغا ديل سور القريبة. وفر المسلحون في زورقين آليين ونقلوا الرهينتين إلى سولو، معقل جماعة أبو سياف. يشار إلى أن جماعة أبو سياف خطفت عشرات الأجانب للمطالبة بفدية، وقتلت البعض منهم، ومن بينهم ألماني في 2017
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