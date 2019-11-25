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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً بينهم أطفال في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 23 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين ومداهمة لعدة منازل، وتركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية في القدس. وقال نادي الأسير، في بيان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل من بلدة العيسوية في القدس، بينهم طفل. فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من الخليل، ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال شابين اثنين، ومن بيت لحم اعتقل ثلاثة آخرين بينهم طفل. كما اعتقل شابين اثنين من بلدة كوبر شمال رام الله، والطفل يوسف عبد الله الخطيب (13 عاماً) من مخيم عقبة جبر في أريحا، وشابين آخرين من بلدة طمون.
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