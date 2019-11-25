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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قمة حول ليبيا ببرلين في مطلع 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
من المحتمل عقد القمة المخطط عقدها في العاصمة الألمانية برلين، لتهدئة النزاع الليبي في مطلع العام المقبل. ومن المخطط عقد اجتماع تحضيري بين دبلوماسيين رفيعي المستوى في منتصف ديسمبر(كانون أول) المقبل، ومن المحتمل أيضاً أن يُتخذ بعد ذلك قرار نهائي حول القمة. وتسود الفوضى في ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمساعدة غربية في 2011. وتتنافس حكومتان على السلطة، وتتقاتل العديد من الميليشيات على النفوذ في الدولة الغنية بالنفط. كما تشهد العاصمة طرابلس معارك. وتسعى ألمانيا منذ سبتمبر(أيلول) الماضي إلى التوسط لحل النزاع والحيلولة دون حرب بالوكالة في ليبيا على غرار سوريا، وهو ما يتطلب أولاً حظر توريد أسلحة إلى هناك. ويتولى مساعي الوساطة ديوان المستشارية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية. وعُقدت أربعة اجتماعات تحضيرية من قبل، كان آخرها الأسبوع الماضي. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعرب عن أمله خلال زيارته القصيرة لليبيا في نهاية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي في عقد القمة، هذا العام. وتهدف القمة إلى جمع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول المتورطة في النزاع الليبي حول طاولة المحادثات على أعلى مستوى ممكن.
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