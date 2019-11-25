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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفوضية الأمم المتحدة تجلى 117 مهاجرا من ليبيا إلى رواندا الإثنين 25 نوفمبر 2019 أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، إجلاء 117 مهاجرًا من ليبيا إلى كيجالى عاصمة رواندا.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، قالت المفوضية عبر موقعها الرسمي إن عملية الإجلاء الإنسانية كانت ناجحة، لافتة إلى أنه تم استقبال اللاجئين بالترحيب في مطار كيغالي وسيتم استضافتها في مركز غاشورا العابر.

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