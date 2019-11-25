شكرا لقرائتكم اختناق عشرات الطالبات بأسوان.. ووزارة الأعمال توضح! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيبت 55 طالبة و11 معلمة في مدرسة بأسوان جنوب مصر باختناق إثر تسرب غاز من مصنع مجاور، الاثنين.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المدرسة لنقل الطالبات إلى المستشفى، فيما كشفت وزارة قطاع الأعمال سبب تسرب الغاز.

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وذكرت الوزارة أن الحادث وقع إثر انخفاض إمدادت الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم "لشركة كيما"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مضيفة أنه تواكب مع ذلك تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة.

وأضافت أنه نتيجة لهذه الانبعاثات وقعت بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع ومنها المدرسة، مؤكدة أنه تم اتخاذ قرار بالإيقاف الفوري لوحدة حامض النيتريك، وسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة للمشكلات الفنية التي أدت لزيادة الانبعاثات.

وذكرت الوزارة أن شركة كيما، تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي يجري مراجعتها حاليًا، لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.