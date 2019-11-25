روكز: ما حصل في مونو يستدعي توضيحات سريعة ومعالجة فاعلة

اشار النائب شامل روكز الى انه "إذا كان مشهد جسر الرينغ المؤسف والخطير ليل أمس نتيجة ردات فعل على قطع الطرقات حسب التبريرات، فالأخطر والمستغرب بشدة هو التعرض للممتلكات العامة والخاصة في منطقة سكنية خارج اطار الصراعات مثل شارع مونو المعتبر أكاديمياً بامتياز".
واعتبر روكز في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما حصل يستدعي توضيحات سريعة ومعالجة فاعلة وضمانات أكيدة تجنب لبنان الفوضى".
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