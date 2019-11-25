روكز: ما حصل في مونو يستدعي توضيحات سريعة ومعالجة فاعلة

اشار النائب ​شامل روكز​ الى انه "إذا كان مشهد ​جسر الرينغ​ المؤسف والخطير ليل أمس نتيجة ردات فعل على ​قطع الطرقات​ حسب التبريرات، فالأخطر والمستغرب بشدة هو التعرض للممتلكات العامة والخاصة في منطقة سكنية خارج اطار الصراعات مثل ​شارع مونو​ المعتبر أكاديمياً بامتياز".

واعتبر روكز في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما حصل يستدعي توضيحات سريعة ومعالجة فاعلة وضمانات أكيدة تجنب لبنان الفوضى".