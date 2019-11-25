نشرت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشعاري ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​، ورأفقتها بالتعليق الآتي: "شو ما قالوا أو عتبوا، عن حق أو عن غير حق، بتضلكم الضمانة لحماية البلد. الله يعطيكم العافية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن عن الجيش والأمن الداخلي: "شو ما قالوا أو عتبوا بتضلكم الضمانة لحماية البلد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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