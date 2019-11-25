رئيسة الهيئة الاتهامية بقصر عدل صيدا قررت التنحي عن ملف تخلية موقوفي استراحة صور

قرّرت رئيسة الهيئة الاتهامية في قصر عدل صيدا القاضية رلى عثمان، التنحّي عن تولّي ملف طلبات تخلية الموقوفين الـ11 المتّهمين بأعمال تكسير وإحراق في استراحة صور.

ولفت أحد محامي ​لجنة الدفاع​ عن الموقوفين جاد طعمة، إلى أنّ "بعد مراجعتنا اليوم قلم الهيئة الاتهامية في صيدا، لمتابعة البتّ في طلبات تخلية السبيل العائدة لملف الموقوفين الـ11 في قضية استراحة صور، فوجئنا بأنّ رئيسة الهيئة الاتهامية في صيدا القاضية رلى عثمان قد طلبت التنحّي في هذا الملف".

وأوضح أنّ "نظرًا لعدم وجود الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في قصر عدل صيدا، فإنّه سيُصار إلى تعيين قاض آخر غدًا أو بعد غد، لتسمية قاض جديد لتولّي بتّ طلبات تخلية الموقوفين".