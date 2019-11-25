قرّرت رئيسة الهيئة الاتهامية في قصر عدل صيدا القاضية رلى عثمان، التنحّي عن تولّي ملف طلبات تخلية الموقوفين الـ11 المتّهمين بأعمال تكسير وإحراق في استراحة صور.
ولفت أحد محامي لجنة الدفاع عن الموقوفين جاد طعمة، إلى أنّ "بعد مراجعتنا اليوم قلم الهيئة الاتهامية في صيدا، لمتابعة البتّ في طلبات تخلية السبيل العائدة لملف الموقوفين الـ11 في قضية استراحة صور، فوجئنا بأنّ رئيسة الهيئة الاتهامية في صيدا القاضية رلى عثمان قد طلبت التنحّي في هذا الملف".
وأوضح أنّ "نظرًا لعدم وجود الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في قصر عدل صيدا، فإنّه سيُصار إلى تعيين قاض آخر غدًا أو بعد غد، لتسمية قاض جديد لتولّي بتّ طلبات تخلية الموقوفين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة الهيئة الاتهامية بقصر عدل صيدا قررت التنحي عن ملف تخلية موقوفي استراحة صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.