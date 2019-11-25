باسيل التقى السفير الاسترالي والسفير البابوي

التقى وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ ​السفير البابوي​ المطران جوزيف سبيتيري الذي اعرب عن قلقه "حيال ما يجري"، مؤكدا على كلام ​البابا فرنسيس​ "بان الحوار يعني الاستماع الى الاخر"، معتبرا ان "الامل موجود دائما وعلى كل طرف القيام بما يجب لحل الازمة، وان يقوم بخطوة لتفهم ضرورات الاخر". وقال: "همنا في الكنيسة الاكثر فقرا والاكثر ضعفا، وعلى الجميع التحلي بالجرأة للاستماع الى الاخر، مما يتطلب جهدا".

وعرض الوزير باسيل مع سفيرة ​اوستراليا​ ريبيكا غريندلاي الاوضاع الراهنة وتحديدا الازمة الحكومية، واكد لها ان "هذا شأن لبناني والمساعي مستمرة لتشكيل حكومة في اسرع وقت ترضي اللبنانيين على اختلاف مواقعهم".



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