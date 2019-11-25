شبان من "التيار الوطني" يتجمعون أمام النافعة بالدكوانة تنفيذا لحملة مكافحة الفساد

يتجمّع عدد من الشبان المنتسبين إلى قطاع الشباب في "​التيار الوطني الحر​"، أمام مقر ​مصلحة تسجيل السيارات​ والآليات -النافعة في ​الدكوانة​، تنفيذًا لحملة ​مكافحة الفساد​ الّتي بدأها "التيار" منذ فترة في بعض المؤسسات.

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