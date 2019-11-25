الاتحاد الوطني للنقابات: مستمرون بمواجهة السلطة التي تتعمد عدم الاستجابة لصوت المنتفضين

أعرب "​الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين​ في لبنان- Fenasol" عن إدانته "التعدّي على المتظاهرين"، داعيًا إلى "الإسراع في تأليف حكومة وطنيّة كفوءة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الاتحاد وبعد مرور أربعين يومًا على ​الانتفاضة​ الشعبيّة، يؤكّد استمراره في المواجهة مع هذه السلطة بكامل أطيافها، الّتي ما زالت تتعمّد عدم الاستجابة لصوت المنتفضين الّذين يناضلون من أجل استعادة حقوقهم واسترجاع ​الأموال المنهوبة​، والقيام بما يفرضه القانون و​الدستور​، بدءًا من ​الاستشارات النيابية​ المُلزمة إلى تأليف حكومة وطنيّة كفوءة، قادرة على البدء بحلّ الأزمات المتراكمة، وفي طليعتها محاسبة الفاسدين والمفسدين واستعادة الأموال المنهوبة، والعمل على تعديل القوانين والتشريعات وخاصة ​قانون العمل​ و​الضمان الاجتماعي​ اللذين يعنيان العمّال وذويهم ودخلهم المحدود، دون أن ننسى القوانين الأُخرى كافّة الّتي تهمّ الفقراء وشرائح ​المجتمع اللبناني​ المنتفض كافّة في وجه سلطة ​الفساد​ والإفساد".