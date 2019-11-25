أعرب "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان- Fenasol" عن إدانته "التعدّي على المتظاهرين"، داعيًا إلى "الإسراع في تأليف حكومة وطنيّة كفوءة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الاتحاد وبعد مرور أربعين يومًا على الانتفاضة الشعبيّة، يؤكّد استمراره في المواجهة مع هذه السلطة بكامل أطيافها، الّتي ما زالت تتعمّد عدم الاستجابة لصوت المنتفضين الّذين يناضلون من أجل استعادة حقوقهم واسترجاع الأموال المنهوبة، والقيام بما يفرضه القانون والدستور، بدءًا من الاستشارات النيابية المُلزمة إلى تأليف حكومة وطنيّة كفوءة، قادرة على البدء بحلّ الأزمات المتراكمة، وفي طليعتها محاسبة الفاسدين والمفسدين واستعادة الأموال المنهوبة، والعمل على تعديل القوانين والتشريعات وخاصة قانون العمل والضمان الاجتماعي اللذين يعنيان العمّال وذويهم ودخلهم المحدود، دون أن ننسى القوانين الأُخرى كافّة الّتي تهمّ الفقراء وشرائح المجتمع اللبناني المنتفض كافّة في وجه سلطة الفساد والإفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الوطني للنقابات: مستمرون بمواجهة السلطة التي تتعمد عدم الاستجابة لصوت المنتفضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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