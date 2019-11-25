معوض: لاعتقال المعتدين على جسر فؤاد شهاب وفي وسط بيروت

اشار رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "ما حصل ليل الأحد- الاثنين من اعتداءات على المتظاهرين السلميين على جسر ​فؤاد شهاب​ ومن تكسير للسيارات وسرقة للمحال التجارية في ​وسط بيروت​ يستوجب تحركا فوريا من ​الأجهزة الأمنية​ لاعتقال الفاعلين المعروفين منعا للانزلاق في المجهول وتفاديا للكيل بمكيالين، كما يؤكد على ضرورة المسارعة الى سلوك طريق الحل السياسي بتشكيل ​حكومة​ مصغرة من المتخصصين تبدأ بعملية الإنقاذ".

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