محتجون أقفلوا "جامعة البلمند"- كلية عصام فارس للتكنولوجيا في بينو

أقفل محتجون "​جامعة البلمند​"- كلية عصام فارس للتكنولوجيا في بينو، بعد أن فتحت أبوابها صباحًا، في حين أنّ الثانويات و​المدارس الرسمية​ والخاصة كافّة في الجومة لم تفتح أبوابها اليوم.

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