النشرة: اعتصام امام المصارف ومحال الصيرفة في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، مجموعة من ​المحتجين​، نظموا اعتصاما امام ​المصارف​ ومحال الصيرفة في صيدا، وافترشوا الارض، مطلقين هتافات ضد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وضد المصارف ومحال الصيرفة.. وذلك وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني و​القوى الامنية​.

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