البطريرك العبسي التقى اللواء صليبا وبحث معه شؤونا وطنية

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ مدير عام جهاز ​امن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ في المقر البطريركي في ​الربوة​ وبحث معه شؤونا وطنية. واشار صليبا بعد اللقاء انه من الواجب زيارة هذا الصرح العزيز على قلوبنا ، ووضعنا خبرتنا بتصرف صاحب الغبطة لانقاذ هذا البلد سويا باذن الله.

اضاف ردا على سؤال: بجهود كل الطيبين سنصل الى نتائج طيبة في هذه المرحلة حيث الوقت هو للعمل.

هذا وغادر بعدها العبسي الى ​القاهرة​ للمشاركة في اجتماع بطاركة الشرق الذي ينعقد في مصر.