البطريرك العبسي التقى اللواء صليبا وبحث معه شؤونا وطنية

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مدير عام جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا في المقر البطريركي في الربوة وبحث معه شؤونا وطنية. واشار صليبا بعد اللقاء انه من الواجب زيارة هذا الصرح العزيز على قلوبنا ، ووضعنا خبرتنا بتصرف صاحب الغبطة لانقاذ هذا البلد سويا باذن الله.
اضاف ردا على سؤال: بجهود كل الطيبين سنصل الى نتائج طيبة في هذه المرحلة حيث الوقت هو للعمل.
هذا وغادر بعدها العبسي الى القاهرة للمشاركة في اجتماع بطاركة الشرق الذي ينعقد في مصر.
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